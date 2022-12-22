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Стало известно, когда осужденный за взятку экс-замспикера горсовета Петрозаводска Матвеев выйдет из колонии по УДО

Новости. Общество
06:40, 23 Декабря 2022
фото: © Петросовет

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Вступило в силу постановление Петрозаводского городского суда, который 13 декабря удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Напомним, 13 декабря судья городского суда Петрозаводска Степан Сергеев удовлетворил ходатайство защитника Александра Яковлева об УДО (условно-досрочном освобождении) бывшего заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, который ранее за получение взятки был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.

Отметим, что ходатайство об УДО было поддержано администрацией исправительной колонии №9, где отбывает наказание экс-чиновник. Также известно, что штраф в 20 млн рублей осужденный выплатил полностью.

По закону осужденный, получивший свободу по УДО, может выйти из колонии только через 10 дней, как постановление придет из суда в исправительное учреждение, и только в том случае, если его не оспорит прокуратура или потерпевшие.

Как стало известно «Столице на Онего», бывший заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев выйдет из колонии на свободу 27 декабря и встретит Новый год дома. Решение суда никто не оспаривал.

Напомним, приговор Матвееву вынесли 23 декабря 2020 года и взяли под стражу в зале суда. Тогда ни сам осужденный, ни прокуратура приговор обжаловать не стали.

Отметим, что за подобное коррупционное преступление законом предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 60-кратной суммы взятки. Матвеев получил мягкий приговор, потому что заключил досудебное соглашение со следствием, которое предполагает не только признание обвиняемым своей вины, но и предоставление следствию информации об участии другого лица в совершении данного преступления. Либо, что особенно интересно, дачу показаний в отношении другого лица, совершившего преступление, о котором ранее было неизвестно, либо мало что известно правоохранительным органам.

В этой связи напомним, что вскоре после заключенного Валерием Матвеевым досудебного соглашения был задержан и арестован председатель Петросовета и его близкий друг Геннадий Боднарчук.

Позже, уже отбывая наказание в колонии, Матвеев выступил в суде и дал против Геннадия Боднарчука показания, которые легли в основу обвинительного заключения по делу экс-спикера Петросовета.

И сегодня, когда Матвеев условно-досрочно выходит на свободу, экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук, обвиняемый во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, ожидает в СИЗО приговора.

Гособвинение попросило для него 16 лет колонии строгого режима и 100 млн штрафа.

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