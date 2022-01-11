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Стало известно, когда откроется отремонтированный автовокзал в Петрозаводске

Новости. Общество
07:00, 12 Января 2022
фото: © ГУП РК «Карелавтотранс»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил ход реконструкции здания автовокзала в Петрозаводске, сообщили в правительстве.

Как рассказал представитель компании-подрядчика «Строй Инвест Групп» Илья Александров, сейчас строители закрывают теплый контур основного здания. Поставлены новые окна, идет монтаж витражей. Строительно-монтажные работы планируется завершить в течение полутора — двух месяцев. Затем начнется прокладка внутренних инженерных сетей и отделочные работы.

Возведено здание предрейсового осмотра — оно готово на 95 процентов, здесь уже проведена электрика, начало поступать оборудование.

На темпах работ отразилось подорожание строительных материалов и необходимость корректировки начального проекта.

На территории автовокзала появятся зоны предрейсового и послерейсового осмотра транспорта на пять смотровых ям, помещения для сотрудников, новый крытый перрон прибытия и отправления автобусов. Изменения коснутся и самого здания вокзала. К нему пристраивают два помещения, в одном из которых разместится столовая.

В основном здании оборудуют комнату матери и ребенка, медицинский кабинет, современные санузлы, новые кассы и камеры хранения. Зал ожидания будет надстроен, здесь организуют новую систему кондиционирования и отопления, места для посетителей вокзала, сделают лифт.

«Для жителей Петрозаводска и республики это очень важный объект. Это часть единого транспортного кластера, который включает в себя автовокзал и уже реконструированный железнолорожный вокзал. Здесь пройдет дорога от улицы Чапаева, где мы предполагаем обустроить парковку», − отметил глава Карелии.

Планируется, что обновленный автовокзал начнет работать в сентябре.

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Комментарии

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mobikk
2022-01-12 07:57:06
Еще бы год ввода в строй уточнили.
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