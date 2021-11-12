Стало известно, когда откроется Рожественская ярмарка в Петрозаводске

Традиционная ярмарка будет работать в новогоднем городке на площади Кирова более двух недель.

По сообщению администрации города, на площади Кирова к середине декабря установят самую большую в городе ель с шатром из гирлянд, оформят фотозону со световыми фигурами. Рядом появятся детские горки и каток с искусственным льдом. Его смонтируют специалисты республиканского Центра спортивной подготовки. Здесь же горожане и гости Петрозаводска смогут посетить «Фабрику чудес» — традиционную рождественскую ярмарку. Она откроется 24 декабря и завершит свою работу 9 января.

«Все эти дни в привычных уже деревянных домиках будет вестись торговля не только товарами местных производителей, но и сувенирами из других регионов. Планируем большой крытый фуд-корт с проведением мастер-классов, работу аниматоров, музыкальное сопровождение, раздачу сувенирной продукции», — рассказал на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

В новогоднюю ночь горожан ждет большая музыкальная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также праздничный фейерверк.

Все мероприятия будут проходить с обязательным соблюдением действующих противоэпидемиологических требований, отметили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, когда город украсят к Новому году.