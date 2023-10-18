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Стало известно, когда откроется школа в карельском поселке Пиндуши

Новости. Общество
07:20, 19 Октября 2023
фото: Управление пресс-службы главы Карелии

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В процессе ремонта здания выявили необходимость в дополнительных работах.

В здании школы на улице Кирова в поселке Пиндуши завершается капитальный ремонт по федеральной программе, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии 18 октября.

Как отметили в источнике, в процессе ремонта выявили необходимость в дополнительных строительных работах, из-за чего и увеличился срок сдачи объекта.

«На сегодняшний день полностью выполнены работы по монтажу кровли и фасада. В стадии завершения — монтаж полов, окон, центрального и запасных выходов, системы теплоснабжения. Общий объем готовности объекта составляет более 90%», — подчеркнули в пресс-службе.

С 1 сентября 2023 года учебный процесс был организован на площадке учебного корпуса начальной школы. Во второй четверти ребята вернутся в свое здание. До конца года подрядчик планирует полностью завершить все работы, сообщили в источнике.

В Карелии продолжается федеральная программа капитальных ремонтов школ: в этом году полностью завершатся работы в 29 зданиях школ Петрозаводска, Лахденпохского, Лоухского, Прионежского, Пряжинского, Сегежского и Суоярвского районов. Из них восемь объектов (Пиндушская школа № 1, 2 здания школы № 1 Олонца, Туксинская школа, школы № 2 и № 3 Пудожа и школа поселка Пяльма) Минпросвещения России добавило в программу после допотбора в 2022 году. Все капремонты этого периода должны быть завершены в 2023 году.

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