Стало известно, когда первые новые «Москвичи» появятся в автосалонах

Продажи первой партии автомобилей под возрожденным брендом «Москвич» начнутся в марте 2023 года.

Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Минпромторг.

Серийное производство началось с «Москвича 3» — это перелицованная версия китайского переднеприводного кроссовера JAC JS4.

У «Москвича 3» два двигателя — «атмосферник» 1.6 (109 л. с., 150 Нм) и турбомотор 1.5 (150 л. с., 210 Нм). Силовые агрегаты работают на бензине АИ-92.

Обе модификации переднеприводные с шестиступенчатой «механикой» либо вариатором Punch.