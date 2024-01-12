Стало известно, когда планируют завершить строительство школы в Суоярви

Специалисты стройнадзора проверили ход работ на объекте.

Госкомитет Карелии по жилищному надзору завершил проверку этапа строительства школы в Суоярви, сообщили в паблике комитета.

Специалисты стройнадзора проверили ход строительства новой школы на 330 мест на улице Победы.



Как рассказали в группе, на момент проверки большая часть строительно-монтажных работ была завершена.

На сегодняшний день смонтирован индивидуальный тепловой пункт, внутренние тепловые сети, активно ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей (электрические слаботочные сети).



Строительство учебного заведения осуществляется в рамках национального проекта "Образование" АО «Специализированным Застройщиком «Карелстроймеханизация».



В источнике отметили, что окончание строительства запланировано на лето 2024 года.