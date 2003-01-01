Стало известно, когда поезд Деда Мороза прибудет в Карелию

Поезд Деда Мороза приедет в Петрозаводск 8 января

В этом году поезд Деда Мороза снова отправится в большое путешествие по России. Путешествие начнется 19 ноября во Владивостоке и завершится 11 января в Великом Устюге. Об этом сообщили в РЖД.

— Поезд Деда Мороза — это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника страны, который путешествует с остановками на крупных станциях. В большинство городов поезд Деда Мороза прибывает с паровозами, среди которых П-36 — самый надежный, мощный и быстрый пассажирский паровоз России. В этом году поезд проедет свыше 20 тысяч километров и посетит 70 городов с большими и малыми программами, — рассказали в РЖД.

Столица Карелии встретит главного зимнего волшебника 8 января. Поезд сделает в Петрозаводске остановку на целый день, далее отправится в Мурманск.

В состав поезда включены специальный вагон-приемная Деда Мороза, вагон «Сказочная деревня» с играми и квестами, вагон-сцена для представлений и даже кукольный театр.

Особый вагон «Снежная Королева» перенесет гостей в ледяное царство с кривыми зеркалами. С помощью волшебных помощников маленькие посетители разгадают тайны зимнего мира, а в конце их ждет их встреча с героиней сказки.

Также в поезде будут открыты сувенирная лавка, уютный буфет и ресторан для чаепитий.

По пути следования поезд посетит многие города России. В Москве он будет 2 января, а в Санкт-Петербурге и Петергофе — 6 и 7 января.

Ранее Дед Мороз из Карелии победил в конкурсе профмастерства в Великом Устюге.