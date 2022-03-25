Стало известно, когда полетят самолеты из Петрозаводска в Минводы

В конце марта открываются рейсы по маршруту Петрозаводск – Минеральные Воды.
Первый самолет из столицы Карелии в Минеральные Воды отправится 29 марта.
В Минтрансе республики напомнили, маршрут Петрозаводск — Минводы вошел в перечень маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам авиакомпанией «Азимут» на самолетах «Сухой Суперджет 100».
Время полета составит в среднем 3 часа 20 минут.
Информация о расписании и его изменениях размещается на официальном сайте авиакомпании.
Ранее сообщалось, авиакомпания «Победа» изменила расписание рейсов Петрозаводск–Москва.
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