Стало известно, когда природный газ придет в дома жителей разных районов Петрозаводска

Глава Минстроя Карелии рассказал о сроках «газификации» всех районов столицы республики.

После опубликования министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктором Россыпновым списка домов в Петрозаводске и Кондопоге, где жители имеют возможность перейти на природный газ, его подписчики в соцсети стали интересоваться сроками подведения газа к разным районам столицы республики.

Как пишет министр на своей странице в соцсети, сейчас речь идет о многоквартирных домах, «газификация» означает - доведение природного газа до фасадов МКД. После того как газ доведен до фасада, жильцы должны самостоятельно на общем собрании собственников принять решение о капитальном ремонте внутренней системы газоснабжения с одновременным переводом на природный газ.

По информации Россыпнова, на Птицефабрике уже идет газификация, планируемый срок ее завершения – 2023 год. На Ключевой процесс уже завершен, газ доведен до фасадов МКД. На Кукковке газ придет к 2030 году, на Зарека идет газификация, планируемый срок завершения – 2027 год. Сроки газификации Голиковки – 2024-2030 годы, Центра города – 2027–2030 годы, Перевалки и 5 поселка – 2024–2030 годы, Сулажгоры – 2027–2029 годы. На Октябрьском и Первомайском идет газификация, в первом случае ее планируют закончить в 2027 году, во втором – уже в этом году. В Соломенном газификация завершена, газ доведен до фасадов МКД.

«Подведение природного газа к многоквартирным домам идет по плану, который подготовлен нашим министерством по предложениям Администрации Петрозаводска и АО «Газпром газораспределение Петрозаводск» с учетом имеющихся средств и сложности подведения распределительной газовой сети в условиях плотной застройки и большого количества объектов инженерной и транспортной инфраструктуры», - пишет глава Минстроя.

Ранее Минстрое Карелии назвали сроки газификации коттеджных поселков Прионежья.