Стало известно, когда прохлада придет в Карелию

Синоптики Карельского гидрометцентра рассказали, когда прохлада сменит жару в республике.

Освежающий ветер и понижение температуры первыми встретят жители северных районов республики. В пятницу, 30 июня, ожидается от +12 до +17 градусов. В выходные дни, с 1 по 2 июля, температура воздуха снизится практически по всей Карелии: ночью ожидается от +7 до +12, а днем от +12 до +17 градусов.

Когда и где ждать дождей, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».