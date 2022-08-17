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Стало известно, когда россияне столкнутся с дефицитом импортного вина

Новости. Общество
00:10, 27 Августа 2022
фото: pixabay.com / Vinotecarium

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Эксперт Андрей Григорьев оценил ситуацию с импортным вином в России.

Традиционно на алкогольном рынке конец года занимает до 40 процентов продаж за весь год. Поэтому в ноябре-декабре дефицит вина в России может проявиться более значимо, чем сейчас. Такой прогноз в беседе с «Лентой.ру» дал управляющий партнер Агентства винного консалтинга «Double Magnum» Андрей Григорьев.

«Сейчас примерно половина рынка, даже чуть больше — это импорт. Собственное производство позволяет покрыть максимум половину потребностей россиян. Население потребляет чуть более миллиарда бутылок вина, а возможный объем производства — это 600 миллионов бутылок, а то и меньше», — рассказал Григорьев.

Винный эксперт добавил, что из-за логистических проблем и трудностей с оплатой возникли сложности с поставками вин из Европы и Южной Америки.

«Пока это серьезно заметно только в отношении французского шампанского, которое есть, но сильно подорожало, потому что крупнейшие поставщики заморозили свое присутствие на рынке. Что касается остальных вин, то есть какие-то проблемы по конкретным маркам, но альтернативу найти можно. Только две страны, Австралия и США, приостановили поставки своих вин в Россию. Но на нашем рынке они занимают позиции в пределах 1-2 процентов», — сообщил он.

При этом Григорьев отметил, что сокращение поставок из Грузии будет чувствительно для россиян. «Грузинские вина занимают более существенную часть рынка. В полный запрет я не очень верю, поскольку для многих грузинских виноделов российский рынок является ключевым. Будет странно, если они сами себя ограничат», — добавил эксперт.

Также винный специалист рассказал, что новых альтернатив на российском рынке ожидать не стоит, поскольку все винопроизводящие страны так или иначе были представлены в России.

«Наверное, есть какое-то количество достаточно продвинутых в вине, но незнакомых нам стран в Южной Америке и Южной Африке. Но опять же, здесь проблемы упираются в логистику. Китай сейчас делает много вина. Возможно, мы увидим в какой-то момент их вина на российских полках. Но я бы не стал делать ставку на экзотические страны, поскольку даже в массовом сегменте винный потребитель — традиционалист. Кстати, Венгрия — с давней винодельческой историей и достаточно интересными винами», — перечислил Григорьев.

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