Стало известно, когда с улиц Петрозаводска уберут новогодние украшения

В столице Карелии приступили к демонтажу новогодних елей, сообщили в администрации города.

Подрядчик, ООО «КарелСтройУправление», в последний день января убрал елку на Онежской набережной в створе проспекта Ленина. Далее работы продолжатся на общественных территориях в разных районах города. Полностью убрать 15 новогодних елей, установленных накануне праздников, подрядчику необходимо до середины февраля.

Часть фотозон и световых фигур с петрозаводских улиц перевезут на Онежскую набережную. Их установят на территории XXI Международного фестиваля ледовых и снежных скульптур «Гиперборея». Приступить к работам планируют уже на этой неделе.

Ранее стали известны высота и продолжительность фейерверка на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске.