Стало известно, когда в сквере Шотмана в Петрозаводске зажгут фонари

Глава города Инна Колыхматова рассказала, когда в центральном сквере появится освещение.

Освещение в сквере Александра Шотмана в Петрозаводске оборудуют уже на следующей неделе, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— МУП «Петрозаводские энергетические системы» установило шесть новых торшерных опор по периметру сквера. На следующей неделе специалисты смонтируют прожекторы для акцентной подсветки бюста, — рассказала она.

Эксперты уже провели первые тестирования новых светильников.

По словам исполняющей обязанности директора «ПЭС» Виктории Асановой, на следующей неделе в сквере также будет организована формовочная обрезка ветвей.

Предполагается, что работы по благоустройству будут завершены до 15 ноября 2025 года.