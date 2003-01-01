Стало известно, когда снесут три аварийных дома на Кукковке в Петрозаводске

РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Кинотетрис
«Тогда. Сейчас. Потом»: сто лет, и никакого одиночества
19 сентября, 15:44 Статьи
Новости

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10

«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

22:45

Беговой праздник «Кросс нации» прошел в Петрозаводске

21:40

Эксперт рассказал о новых уловках мошенников

19:00

Дождливо и тепло будет в Карелии 21 сентября

17:00

Автомобиль вылетел в кювет на востоке Карелии

15:40

Карелия вошла в топ-3 регионов с долей турпотока среди тех, кто интересовался зарубежными странами

14:30

Мужчину вывели из леса в Карелии

13:30

Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

12:40

В Петрозаводске разыскивают подозреваемых в краже ювелирных изделий

12:00

Летевшие из Карелии истребители обвинили во вторжении в страну НАТО

11:00

Автомобили разбились в ночной аварии в Петрозаводске

10:20

Дом вспыхнул недалеко от Петрозаводска

09:40

Рецидивистка в Петрозаводске раздала знакомым ворованную одежду

09:00

Мужчина перебежал через границу из Карелии в Финляндию

08:00

Два города в Карелии вошли в топ популярных направлений для отдыха на реках и озёрах

07:30

В ЕС отказались включать запрет на выдачу Шенгена в новый пакет антироссийских санкций

00:10
Стало известно, когда снесут три аварийных дома на Кукковке в Петрозаводске
19 сентября, 10:20 Политика
Поделиться

В ходе «Прямой линии» Глава республики ответил на ряд актуальных вопросов, касающихся расселения аварийного жилья в Петрозаводске.

фото: © Правительство РК

18 сентября глава региона Артур Парфенчиков, заместитель Премьер-министра Правительства республики по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов и Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова приняли участие в прямом эфире телеканала ГТРК «Карелия», посвященном ключевым направлениям развития столицы республики.

Руководитель региона сообщил, что задача по расселению 6 933 квартир в домах Петрозаводска, признанных аварийными в период с 2017 по 2021 годы, рассчитана на весь срок реализации нового этапа программы расселения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — до 2030 года.

— Карелия получила значительные средства из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Наша ключевая задача — использовать каждый рубль максимально эффективно, чтобы расселить как можно больше квадратных метров. Мы сознательно переходим к строительству более высоких домов, как, например, девятиэтажный на улице Белинского на 251 квартиру, — отметил Артур Парфенчиков.

Специальная комиссия при администрации Петрозаводска ведет активную работу по рассмотрению заявлений на первоочередное расселение. Она формирует список тех, кто будет расселен в приоритетном порядке в 2025 и 2026 годах.

— Мы обязаны помогать тем, кто нуждается в поддержке прямо сейчас: участникам СВО, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Необходимо детально разбирать каждый сложный случай и оказывать помощь в приоритетном порядке, — добавил руководитель региона.

Инна Колыхматова сообщила, 23 сентября с 8.00 до 21.00 специалисты администрации города будут вести личный прием граждан. Как отметила глава Петрозаводска, день приема проведут, в том числе для того, чтобы рассказать участникам программы о сроках и порядке расселения аварийного жилья. Предварительная запись на прием проводиться по телефону 8 (8142) 71-35-55.

Также, отвечая на один из поступивших вопросов на «Прямую линию» Главы Карелии, участники эфира пояснили, что три аварийных дома на пересечении улиц Ровио и Лыжной будут снесены застройщиками в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Срок выполнения работ — до конца 2025 года.

Трансляцию «Прямой линии» можно посмотреть здесь.

Обсудить (0) в ленту
Жизнерадостно и ярко - беговой праздник "Кросс нации" прошел в Петрозаводске
Как работает карельский турбизнес осенью
Парусники, шпаги, гардемарины - фестиваль "Алые паруса над Онего" прошел в Петрозаводске
Большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстные - сразу две выставки собак прошли в Петрозаводске
В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки
12:00 Погода
Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет
11:30 Общество
Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии
11:00 Общество
Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС
10:30 Культура
На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот
10:00 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение