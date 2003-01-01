Стало известно, когда снесут три аварийных дома на Кукковке в Петрозаводске

В ходе «Прямой линии» Глава республики ответил на ряд актуальных вопросов, касающихся расселения аварийного жилья в Петрозаводске.

18 сентября глава региона Артур Парфенчиков, заместитель Премьер-министра Правительства республики по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов и Глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова приняли участие в прямом эфире телеканала ГТРК «Карелия», посвященном ключевым направлениям развития столицы республики.

Руководитель региона сообщил, что задача по расселению 6 933 квартир в домах Петрозаводска, признанных аварийными в период с 2017 по 2021 годы, рассчитана на весь срок реализации нового этапа программы расселения в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» — до 2030 года.

— Карелия получила значительные средства из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Наша ключевая задача — использовать каждый рубль максимально эффективно, чтобы расселить как можно больше квадратных метров. Мы сознательно переходим к строительству более высоких домов, как, например, девятиэтажный на улице Белинского на 251 квартиру, — отметил Артур Парфенчиков.

Специальная комиссия при администрации Петрозаводска ведет активную работу по рассмотрению заявлений на первоочередное расселение. Она формирует список тех, кто будет расселен в приоритетном порядке в 2025 и 2026 годах.

— Мы обязаны помогать тем, кто нуждается в поддержке прямо сейчас: участникам СВО, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Необходимо детально разбирать каждый сложный случай и оказывать помощь в приоритетном порядке, — добавил руководитель региона.

Инна Колыхматова сообщила, 23 сентября с 8.00 до 21.00 специалисты администрации города будут вести личный прием граждан. Как отметила глава Петрозаводска, день приема проведут, в том числе для того, чтобы рассказать участникам программы о сроках и порядке расселения аварийного жилья. Предварительная запись на прием проводиться по телефону 8 (8142) 71-35-55.

Также, отвечая на один из поступивших вопросов на «Прямую линию» Главы Карелии, участники эфира пояснили, что три аварийных дома на пересечении улиц Ровио и Лыжной будут снесены застройщиками в рамках реализации проекта комплексного развития территории. Срок выполнения работ — до конца 2025 года.

Трансляцию «Прямой линии» можно посмотреть здесь.