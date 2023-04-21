Стало известно, когда спадет жара в Карелии

В ближайшие дни синоптики обещают температуру до +28℃ и грозы.

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде на ближайшую неделю. По словам синоптиков, над Карелией сейчас властвует Скандинавский антициклон, обеспечивая теплую и в основном ясную погоду.

Днем, тем не менее, местами возможны грозы. Температура воздуха составит в ночные часы +10℃, +15℃, днем воздух прогреется до +22℃, +28℃.

Во второй половине недели влияние антициклона начнет падать. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди с грозами, дневная температура составит +20℃, +25℃.

В выходные на востоке республики пройдут дожди, ветер сменит направление на северный, северо-западный. Температура понизится с +15℃ на севере Карелии до +20, +22℃ на юге республики.