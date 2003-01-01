Стало известно, когда тротуары в Петрозаводске начнут посыпать крошкой, а не солью

В Кондопожском ДРСУ ответили на вопрос, почему тротуары продолжают посыпать пескосоляной смесью.

На предприятии, которое отвечает за уборку дорог и тротуаров карельской столицы, ответили, когда начнут использовать крошку, которая не портит обувь, в отличие от соли.

Как рассказал «Столице на Онего» директор Кондопожского ДРСУ Юрий Синяков, крошкой тротуары начнут подсыпать, когда придет настоящая зима со снегом и морозами. Пока же почти весь декабрь Карелию атакуют оттепели, так что сыпать крошку нецелесообразно. Пескосоляную смесь в периоды, когда небольшие морозы сменяют оттепели, убирать легче.

— Запасы крошки у нас есть, ждем морозы, — сообщил Юрий Синяков.

Директор предприятия добавил, что отсутствие снега тоже вызывает определенные сложности. Снегоуборочная техника простаивает, водителей приходится отпускать домой. Так что на предприятии тоже ждут снег, которого в этом году очень мало. Пока.

