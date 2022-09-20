Стало известно, когда у россиян могут изъять автомобили при мобилизации

Эксперты прояснили вопрос об изъятии автомобилей при мобилизации.

Изымать автомобили у граждан для нужд армии в рамках частичной мобилизации не могут. Данный вопрос россиянам разъяснил в своем Telegram-канале Autonews со ссылкой на опрошенных экспертов. Об этом пишет «Лента.ру».

Юрист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Николай Катрыч пояснил, что потребовать предоставить свои транспортные средства государству, согласно действующему законодательству, могут только у организаций. У граждан же изъять машины могут только при введении в стране военного положения — это прописано в Положении о военно-транспортной обязанности.

При этом, по словам юриста Любови Шебановой, под изъятие попадают все транспортные средства категории M1G, N1G, то есть обладающие высокой проходимостью. В целом данному требованию соответствуют практически все «гражданские» модели с полным приводом и хотя бы одной блокировкой дифференциала, отметила эксперт.

В частности, лишиться своих машин при военном положении могут владельцы Lada Niva, Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Kia Sorento, Toyota Prado, Toyota Land Cruiser (100, 200, 300), Mitsubishi Pajero Sport, Subaru Forester, Renault Duster, Mercedes-Benz G-класс, UAZ Patriot, а также полноприводных версий «Газели» и «Соболя».

Кроме того, государство имеет право изъять для нужд армии автобусы, тракторы, практически всю строительную и коммунальную технику, мотовездеходы, снегоходы и квадроциклы