Стало известно, когда в аптеках Карелии появятся лекарства для лечения щитовидной железы

Руководство Минздрава Карелии, а также представители аптечной сети ответили на самые актуальные вопросы по лекарственному обеспечению.

Сегодня Карелия столкнулась с дефицитом жизненно важных препаратов. Люди с хроническими заболеваниями, жизнь которых зависит от ежедневного приема лекарств, жалуются, что не могут приобрести их в аптеках. Особую тревогу вызывает отсутствие таких препаратов, как «Эутирокс» и «L-Тироксин», применяющихся для лечения щитовидной железы, а также инсулинов для диабетиков, гормональных препаратов для женщин «Фемостон», антикоагулянтов «Ксарелто» и препаратов для больных бронхиальной астмой.

Ситуацию с лекарственным обеспечением обсудили 17 марта в прямом эфире, а также специалисты от Минздрава и аптечной сети ответили на самые актуальные вопросы: где и когда можно купить жизненно важные препараты.

Так, исполнительный директор аптечной сети ООО «Сердце Карелии» Ирина Горенко сообщила, что они сегодня активно занимаются вопросами закупок.

«Скажу, что до конца недели в аптечную сеть „Сердце Карелии“ поступит 300 упаковок препарата „Эутирокс“ для лечения щитовидной железы. Препарат привезут во все аптеки, независимо от того, как далеко они находятся, и в малые населенные пункты тоже», — сказала Ирина Горенко.

Почему возник дефицит лекарств и будут ли аптеки ограничивать продажу препаратов в одни руки, читайте здесь.