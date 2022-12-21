Стало известно, когда в этом году наступит самая длинная ночь

В 2022 году зимнее солнцестояние приходится на 21 декабря.

Каждый год в конце декабря происходит зимнее солнцестояние. Это природное явление, когда солнце опускается ниже относительно земного горизонта, пишут «Известия».



Для жителей Северного полушария это значит, что наступает самая длинная ночь в году, после которой световой день начинает постепенно увеличиваться. В 2022 году событие приходится на 21 декабря, в ночь на четверг солнце скроется почти на 19 часов.



Летом смена сезона также происходит через солнцестояние. На 20 или 21 июня приходится самый длинный день и, соответственно, самая короткая ночь в году.



За длительностью дня и ночи человек наблюдал с древнейших времен, отметили в федеральном издании. Многие народы почитали Солнце как главное божество, от которого зависят приливы и отливы, урожай и в целом жизнь на земле.



В честь небесного покровителя устраивали фестивали и народные гулянья. Поэтому наши предки считали, что день солнцестояния несет в себе особую магию — в частности, в самый темный день в году высвобождаются злые духи. Тем не менее в культурах многих народов, в том числе и славян, существовало поверье, что от темных сил могут защитить особые обряды.