Стало известно, когда в Карелии начнут выплачивать компенсацию донорам

На станции переливания крови рассказали о возобновлении выплат.

На станции переливания крови республики рассказали о возобновлении выплат.

Так, выплата денежной компенсации донорам, которые сдают кровь безвозмездно, возобновится на следующей неделе.



Приостановка выплат — 964 рублей 55 копеек — связана с тем, что количество доноров в текущем году по сравнению с прошлым годом значительно увеличилось — более чем на 600 человек, отметили в учреждении. Предусмотренные на год деньги на эти цели были освоены в полном объеме, поэтому потребовалось время для организации дальнейшего финансирования.



Работа республиканской станции переливания крови продолжается в обычном режиме, прием доноров ведется по прежнему графику.



Денежная компенсация будет выплачена всем донорам без исключения.

Ранее станции переливания крови сообщила о временном прекращении выплат денежной компенсации донорам, которые сдали кровь безвозмездно.