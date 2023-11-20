Стало известно, когда в Петрозаводске начнется строительство поликлиники

Современное медучреждение планируют построить в районе улицы Ровио.

Строительство поликлиники на Кукковке начнется в следующем году, сообщили в паблике Петрозаводского городского Совета.



Депутат по округу № 7 Андрей Ушаков рассказал о сроках строительства медучреждения. По его словам, начало работ запланировано на 2024 год. Срок окончания согласно данным госпрограммы — 2025 год, сообщил депутат.



Андрей Ушаков также подчеркнул, что строительство взрослой поликлиники на Кукковке находится на постоянном депутатском контроле и на контроле общественных организаций района.



«Некоторое промедление было вызвано затянувшимися сроками получения заключения госэкспертизы по проекту. Однако сейчас все идет по плану», — отметил Ушаков.



Добавим, что современную поликлинику для взрослого населения Кукковки планируют построить в районе улицы Ровио. Подрядчиком по контракту выступает АО «Специализированный застройщик «КСМ».