Жителям Петрозаводска рассказали, когда пойдут бесплатные троллейбусы и автобусы

Мэр Петрозаводска сообщила, когда жители карельской столицы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.
Про отличный подарок горожанам к новому 2024 году рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Петрозаводска.
Инна Колыхматова сообщила, когда жители карельской столицы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.
Так, бесплатные троллейбусы и автобусы компании «Транс-Балт» будут ходить в воскресенье, 31 декабря, с 18.00 часов.
Проезд во всех троллейбусах и автобусах № 5, 14 и 29 будет бесплатным. Праздничная акция продлится до последних рейсов в последний день уходящего года, уточнила Инна Колыхматова.
Можно отправиться в гости с поздравлениями.
Как написала глава карельской столицы, 31 декабря и «Городской транспорт», и «Транс-Балт» будут работать по расписанию выходного дня.
Следить за движением троллейбусов и автобусов можно в приложении «Умный транспорт» и на «Яндекс Картах», добавила мэр Петрозаводска.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание