Жителям Петрозаводска рассказали, когда пойдут бесплатные троллейбусы и автобусы

Мэр Петрозаводска сообщила, когда жители карельской столицы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.

Про отличный подарок горожанам к новому 2024 году рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Петрозаводска.

Инна Колыхматова сообщила, когда жители карельской столицы смогут бесплатно проехать на общественном транспорте.

Так, бесплатные троллейбусы и автобусы компании «Транс-Балт» будут ходить в воскресенье, 31 декабря, с 18.00 часов.

Проезд во всех троллейбусах и автобусах № 5, 14 и 29 будет бесплатным. Праздничная акция продлится до последних рейсов в последний день уходящего года, уточнила Инна Колыхматова.

Можно отправиться в гости с поздравлениями.

Как написала глава карельской столицы, 31 декабря и «Городской транспорт», и «Транс-Балт» будут работать по расписанию выходного дня.



Следить за движением троллейбусов и автобусов можно в приложении «Умный транспорт» и на «Яндекс Картах», добавила мэр Петрозаводска.