Стало известно, когда в России полностью заблокируют YouTube

В Госдуме рассказали о сроках блокировки видеоплатформы в РФ.

Полная блокировка YouTube в России может произойти уже в ближайшие полгода — Роскомнадзор (РКН) будет вводить постепенные ограничения в работу видеохостинга, заявил изданию «Абзац» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6–12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство. (…) Определённые ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube, — сказал парламентарий.

По его словам, граждане, занимающиеся созданием видеоконтента на этой платформе, должны как можно быстрее переходить на отечественные аналоги — Rutube, «VK Видео» и другие.

Ранее стало известно, что руководство игровой платформы Roblox после ограничения её работы в России выразило готовность к взаимодействию с Роскомнадзором и принятию мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации в системе.