Стало известно, когда в самом центре Петрозаводска откроется бесплатный каток

Перед Новым годом на площади Кирова в Петрозаводске заработает мобильный каток.

Бесплатный мобильный каток на площади Кирова в карельской столице начнет работу 30 декабря, рассказали в правительстве республики.



Напомним, впервые такой каток установили в Петрозаводске в 2019 году.



В прошлом сезоне его посетили около 20 тысяч человек. Особой популярностью в новогодние праздники каток под открытым небом пользовался у школьников и студентов.