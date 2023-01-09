Стало известно, когда вернется Lada с автоматом

«АвтоВАЗ» назвал дату возвращения автоматической коробки передач на автомобили Lada.

Как пишет РИА Новости, «АвтоВАЗ» в 2024 году планирует возобновить производство автомобилей Lada с автоматической коробкой передач, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

«Испытания — конец следующего года, производство — в 2024», — сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении выпуска Lada с АКПП.

«АвтоВАЗ» владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в «АвтоВАЗе» (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство «АвтоВАЗа» заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.