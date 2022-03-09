Стало известно, когда водительские комиссии в поликлиниках Петрозаводска начнут выдавать справки для ГИБДД

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что поликлиники столкнулись с отсутствием бланков нового образца.

Как пояснил Михаил Охлопков, 1 марта вступил в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма справки, предоставляемой в ГИБДД. Медицинские организации, где проводятся комиссии по медицинскому освидетельствованию водителей транспортных средств, столкнулись с отсутствием бланков нового образца.

«Получение медицинскими учреждениями новых бланков ожидается в течение недели. Все водители, прошедшие комиссию накануне, получат справки, как только бланки поступят», - пообещал министр.