Стало известно, когда водительские комиссии в поликлиниках Петрозаводска начнут выдавать справки для ГИБДД

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, что поликлиники столкнулись с отсутствием бланков нового образца.
Как пояснил Михаил Охлопков, 1 марта вступил в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма справки, предоставляемой в ГИБДД. Медицинские организации, где проводятся комиссии по медицинскому освидетельствованию водителей транспортных средств, столкнулись с отсутствием бланков нового образца.
«Получение медицинскими учреждениями новых бланков ожидается в течение недели. Все водители, прошедшие комиссию накануне, получат справки, как только бланки поступят», - пообещал министр.
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