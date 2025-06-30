Стало известно, когда возобновят подачу горячей воды в двух районах Петрозаводска

В РКС Петрозаводск назвали сроки окончания ремонтных работ на магистральном трубопроводе.

Горячую воду в Петрозаводске планируют включить к утру 12 июля, рассказали в РКС Петрозаводск.

В настоящее время из-за аварий без горячей воды в городе остались 59 домов.

В микрорайоне Кукковка от воды отключены дома по адресам: Балтийская 14а, 22а, 23, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 6, 61, 63; Ильича 53, Карельский 4; Комсомольский 11, 11в, 11г, 11д, 11ж, 11и, 11к, 11л, 11м, 11н, 11п, 19б, 8; Курганский проезд 6; Лыжная 12, 26, 8а, Мончегорская 18, Питкярантская 14, 28, 30; Ровио 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 19а, 20, 3а, 4а; Торнева 7б; Фролова 15.

По городу: Волховская 4Б; Правды 9, 11, 11а; Кузьмина 50, 62; Машезерская 35, 36; Октябрьский 26; Варкауса 15, Луначарского 47; Анохина 12 и Гоголя 30.

Ранее здесь проходило плановое отключение горячей воды на две недели. Однако, из-за аварии подать воду в указанный срок не удалось.

– При вскрытии поврежденного участка обнаружилось, что нужно поменять восемь метров трубы. Объем работы увеличился. Бригады работают в круглосуточном режиме. Шесть часов работают без обеда и сна, потом меняются, приходит новая бригада и продолжает работы. Работы будут проводиться до полного устранения повреждений. И ночью. Ожидаем окончание ремонта утром, – рассказали в РКС.

Напомним, накануне, 10 июля, в ЕДДС города сообщали, что в течение трёх суток планируется проведение наладочных и регулировочных работ с целью обеспечения стабильной подачи горячей воды. Горячую воду отключили 26 июня на Голиковке, Зареке, Перевалке, Древлянке, Кукковке, Птицефабрике, в Сулажгоре, Соломенном, Песках, а также в районах Рыбка, Железнодорожном и Первомайском. Также, уже во второй раз, ограничивали подачу воды в Центре и Октябрьском районе.