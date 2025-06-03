Стало известно, когда вузы перейдут на новую модель образования

Глава Минобрнауки России рассказал, когда российские вузы перейдут на новую модель высшего образования.

Переход на новую модель высшего образования произойдет в течение двух лет, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Готов проект изменений в закон для перехода России на новую модель высшего образования, она уже поддерживается профессиональным сообществом и работодателями, говорят в ведомстве.

«Мы третий год сейчас работаем (над этой инициативой. — Прим. ред.), если говорить с момента обсуждения идеи. Я думаю, что в течение ближайших двух лет мы эту работу в основном завершим», — сказал министр.

В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).

В рамках «пилота» студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что с 1 сентября число платных мест в вузах будет регулировать государство.