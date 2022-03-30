Стало известно, когда заделают позорную яму на главном проспекте Петрозаводска

Большую яму, которая образовалась на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина в Петрозаводске, должны ликвидировать до 15 июня, но обещают раньше.

Большая яма на перекрестке у ЦУМа на проспекте Ленина, несмотря на то, что дорожники засыпали ее щебнем, продолжает доставлять проблемы водителям.

«Машины вынуждены объезжать её по встречке. Везде разбросана щебенка, которая из-под колёс машин летит в разные стороны. Какая-нибудь маленькая машинка с лёгкостью может потерять там колесо, а щебень отлететь в чье-то лобовое», - написали в соцсети возмущенные автомобилисты.

«Столица на Онего» обратилась в администрацию Петрозаводска с вопросом, когда же будет ликвидирована яма.

Вот что ответили в мэрии:

«Администрацией был выдан ордер АО "ПКС-Водоканал" на производство земляных работ для устранения аварии на сетях водопровода в районе пересечения проспекта Ленина и ул. Анохина. В соответствии с указанным ордером срок восстановления нарушенного в ходе проведения аварийных земляных работ благоустройства в полном объёме - до 15.06.2022. Администрацией в рабочем порядке указано производителю работ на необходимость поддержания указанного участка в надлежащем состоянии до момента восстановления нарушенного благоустройства.



15 июня - крайний срок, работы обещают выполнить в мае».