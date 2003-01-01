Стало известно, когда заработает парковка у вокзала в Петрозаводске

Глава города Инна Колыхматова рассказала, когда планируется открыть парковку в центре Петрозаводска.

Новую парковку между двумя вокзалами — железнодорожным и автовокзалом — планируют открыть в конце сентября. Об этом глава города рассказала на своей странице в соцсетях.

— Парковка будет бесплатной. Планируется открытие парковки 26 сентября, — уточнила градоначальница.

Строительство парковки началось в марте этого года. Из регионального бюджета на него выделили более 200 миллионов рублей. Отмечается, что парковка поможет разгрузить площадь Гагарина, станет логическим завершением единого транспортного комплекса и важным элементом благоустройства территории вокруг железнодорожного вокзала.

Напомним, вдоль новой дороги планируется создать две парковки: на 9 и на 156 мест, при этом предусмотрены специальные места для лиц с ограниченными возможностями.

Ранее стало известно, что парковку возле ж/д вокзала в Петрозаводске украсят яркими граффити.