Стало известно, когда жителям Карелии выплатят пособия за август 2025 года

В региональном отделении Соцфонда России опубликовали график перечисления материальной помощи.

3 сентября карельские семьи получат детские пособия за август 2025 года, сообщили в пресс-службе регионального отделения Соцфонда РФ.

— Будут перечислены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет и ежемесячная выплата на ребенка военнослужащего по линии СФР, — рассказали в учреждении.

Там также отметили, что ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка младше 3 лет поступит 5 сентября, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей — 8 сентября.

Выплаты пенсий будут производиться в штатном порядке — 11, 12 и 20 сентября.

Ранее стало известно, что в 2026 году российские семьи с детьми, не достигшими 18 лет или обучающимися на очной форме до 25 лет, смогут рассчитывать на дополнительную выплату.