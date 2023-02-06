Стало известно, кого из Ростехнадзора Карелии задержали по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей

В Петрозаводске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии, подозреваемого во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщает издание 78.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, в Петрозаводске накануне задержали главного государственного инспектора Ростехнадзора Карелии Георгия Хе.

«Установлено, что Георгий Хе вместе с генеральным директором «Промтехмаркета» и инженером этого предприятия получили от руководства Соломенского лесозавода взятку в 5 млн рублей за получение разрешения на ввод в эксплуатацию электрической сети пеллетного цеха», - пишет издание Санкт-Петербурга.

Ранее мы сообщали, что Следком Карелии возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК (взятка в особо крупном размере). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении фигуранта.