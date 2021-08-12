Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии

Двух рыбаков, пропавших в ноябре прошлого года в Прионежском районе, нашли по одному спустя 5 и 9 месяцев после трагедии.

Напомним, двое мужчин вышли на лодке в Онего 16 ноября 2020 года между Ужесельгой и Деревянным в Прионежском районе и пропали. Спасательные операции ни к чему не привели.

Как пишут в соцсети близкие пропавших, 11 августа нашли тело Алексея Б. Его похоронили в минувшую субботу, 14 августа, в деревне Святозеро.

Тело второго рыбака - Артема П. – нашли еще 11 апреля. Как выяснилось, именно об этой страшной находке сообщала карельская поиско-спасательная служба. На Онежском озере в районе деревни Ужесельга в Прионежском районе в 200-х метрах от берега во льду был обнаружен труп человека. Петрозаводским поисково-спасательным отрядом труп был освобожден изо льда и передан полиции.