Стало известно, кого в Карелии в 2022 году родилось больше — мальчиков или девочек

В Карелиястате привели данные по рождаемости за минувший год.

Согласно статистике, в 2022 года в Карелии родился 4361 ребенок — на 795 малышей, или на 15,4% меньше, чем в 2021 году. Из родившихся — 2255 мальчиков и 2106 девочек. В целом уровень рождаемости по сравнению с 2021 годом снизился на 3,5%.

Уровень смертности составил 18,2 человека на тысячу человек населения. Он также снизился, но лишь на 1,7%. Всего в 2022 году ушли из жизни 9662 жителя республики — по сравнению с 2021 годом число смертей сократилось на 22,6%.

В результате в 2022 году только за счет естественной убыли население республики сократилось на 5301 человека. По сравнению с 2021 годом естественная убыль снизилась на 27,7%.