Стало известно, кого жители Карелии считают лучшим медицинским работником

В республике продолжается голосование за звание лучшего медработника, сообщили в Минздраве Карелии.

В нашей республике продолжается голосование за звание лучшего медицинского работника, приуроченное к профессиональному празднику врачей. В голосовании приняли участие более 4,5 тысячи человек, которые отметили 1 182 карельских медика. Сейчас в голосовании лидирует Дина Павловна Чечкаускис, участковый терапевт городской поликлиники №1 в Петрозаводске, сообщили в Минздраве региона.



«Ранее я не оставляла отзывы о врачах, но в этот раз хочется поблагодарить врача, - пишут пациенты об этом специалисте. - Все подробно рассказала, спокойно, не торопясь. Дала рекомендации. Редко встретишь такое хорошее отношение к пациенту. Спасибо огромное».



«За нелегкий труд огромное спасибо Дине Павловне! Отзывчивость, неравнодушие, грамотность - вот качества, которые ее отличают. Успехов и крепкого здоровья доктору!»



«Сегодня я была на приеме у Дины Павловны. Врач мне очень понравился! Внимательно все выслушала, посмотрела все анализы и историю болезни. Составили план лечения. Никакой «воды», все только по делу! Честно говоря, я очень давно не была у такого хорошего специалиста. Рекомендую однозначно. Теперь только к ней».



Для того, чтобы принять участие в опросе и проголосовать за лучшего медицинского работника Карелии, необходимо до 10.00 2 июня заполнить форму, доступную по ссылке.



Достаточно вписать в форму фамилию, имя и отчество медицинского работника и его специальность, и указать организацию, в которой он работает.



Медицинские работники, набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены министерством здравоохранения республики в рамках торжества, посвященного профессиональному празднику.