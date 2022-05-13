Стало известно, кому опасно пить квас

«Магазинный» квас из-за большого количества химических ингредиентов в составе может вообще не содержать полезных свойств.

Как рассказала эндокринолог Татьяна Филиппова в беседе с Пятым каналом, за надписью «натуральный» на упаковке часто скрывается смесь из вредных пищевых добавок. Однако даже квасом собственного приготовления злоупотреблять нельзя, пишет 47news.

«Здесь тоже есть свои отрицательные стороны. Прежде всего в квасе содержится алкоголь — пусть в минимальном количестве, но он там есть», — цитируют эксперта «Известия».

Филиппова подчеркивает, что употреблять квас противопоказано людям с сахарным диабетом, при повышении давления, при склонности к повышению артериального давления, при заболеваниях ЖКТ (острый гастрит, язвенная болезнь желудка), аллергикам.