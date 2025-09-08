Стало известно, кому повысят пенсию в октябре

Россиянам рассказали, кому и на сколько повысят пенсии этой осенью.

С 1 октября в России повысят пенсии двум категориям граждан. Об этом сообщил изданию «Прайм» доцент Финансового университета Игорь Балынин.

Люди, которым исполнилось 80 лет в сентябре, начнут получать повышенные выплаты. Их пенсия увеличится на 10 221 рубль 70 копеек. Эта сумма складывается из фиксированной выплаты и надбавки за уход.

Также повышение коснется бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. К ним относятся те, кто получает пенсию через Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и другие ведомства. Размер их выплат увеличится примерно на 7,6%.

Для получения повышенной пенсии не нужно подавать заявление в Социальный фонд России. Все изменения произойдут автоматически.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 октября 2025 года в России повысят зарплаты государственным и муниципальным служащим, работникам судебной системы и некоторым бюджетникам.