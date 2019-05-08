Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 08 Мая 2019
фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Стало известно, кому присвоят звание Почетного гражданина Петрозаводска в этом году

Загрузка...

По результатам заседания комиссии наибольшую поддержку для присвоения звания Почетного гражданина Петрозаводска получила кандидатура ректора ПетрГУ Анатолия Воронина.

Как сообщили в администрации карельской столицы, накануне состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" в 2019 году. Участниками мероприятия стали представители мэрии, Петросовета, а также организаций, ходатайствующих о присвоении звания.

В этом году в списке кандидатов было девять фамилий, о которых ходатайствовали общественные организации, учреждения и трудовые коллективы города: главный врач Городской детской больницы Елена Ивановна Аксентьева, член Союза пенсионеров России "Северные колокола" Павел Петрович Бобин, журналист Валерий Николаевич Верхоглядов, ветеран труда Алексей Михайлович Варухин, ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Викторович Воронин, ветеран строительной отрасли Павел Евстафиевич Лангуев, ветеран строительной отрасли Иван Андреевич Лысенко, председатель местного отделения ДОСААФ России Дмитрий Иванович Попов и председатель региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом "Карельский диабетический союз" Марина Константиновна Хохольская.

Члены комиссии заслушали представления всех девяти кандидатов, после чего состоялось тайное голосование. В результате победителем стал ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин. За него отдали голоса 9 из 13 присутствовавших членов комиссии. Двое поддержали кандидатуру Алексея Варухина. По одному голосу получили Иван Лысенко и Валерий Верхоглядов.

Протокол заседания комиссии будет представлен главе Петрозаводска Ирине Мирошник для вынесения на ближайшую сессию Петросовета проекта решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" Анатолию Воронину. Окончательное решение примут депутаты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2019, 12:40
Стали известны подробности столкновения грузовика и электропоезда "Ласточка" в Карелии
03.05.2019, 10:19
ФОТО: В Петрозаводске очевидцы сообщили о падении части крыши жилого дома
03.05.2019, 18:37
В Петрозаводске возле жилого дома обнаружили тело мертвого младенца
03.05.2019, 11:25
СРОЧНО: В Лахденпохском районе Карелии грузовик столкнулся с электропоездом "Ласточка", есть пострадавшие
03.05.2019, 15:12
Пассажирка "Ласточки" об аварии с грузовиком: "С головы посыпались стекляшки" (ФОТО)
02.05.2019, 09:47
ФОТО и ВИДЕО: Снегопад накрыл северные районы Карелии

Аналитика

07.05.2019 10:53
Обществоведение
Недоделки без переделки
Дом для переселенцев из аварийного жилья в Пряже – это откровенное издевательство над людьми.  
Виталий Красулин: "С властью мы находим полное понимание"
06.05.2019 10:45
"Арендаторы, как мыши, подгрызают нетронутую тайгу"
06.05.2019 09:54
"Всем слоям не угодишь"
06.05.2019 09:31
Встречайте дачный сезон во всеоружии
01.05.2019 07:00
Вся аналитика

Чтиво

07.05.2019 13:49
Частная жизнь
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля"
"Воскресший" блогер и писатель из Киева стал специальным гостем международной журналистской конференции на севере Норвегии.
"Я ремонтирую людей" 1
30.04.2019 14:26
Холодный асфальт для ям Петрозаводска 1
30.04.2019 10:37
Бизнес с риском для жизни
25.04.2019 09:57
архив чтиво

Медиа

Первомай 2019: Шествие
01.05.2019 17:56
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»