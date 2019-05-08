Стало известно, кому присвоят звание Почетного гражданина Петрозаводска в этом году

По результатам заседания комиссии наибольшую поддержку для присвоения звания Почетного гражданина Петрозаводска получила кандидатура ректора ПетрГУ Анатолия Воронина.

Как сообщили в администрации карельской столицы, накануне состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" в 2019 году. Участниками мероприятия стали представители мэрии, Петросовета, а также организаций, ходатайствующих о присвоении звания.

В этом году в списке кандидатов было девять фамилий, о которых ходатайствовали общественные организации, учреждения и трудовые коллективы города: главный врач Городской детской больницы Елена Ивановна Аксентьева, член Союза пенсионеров России "Северные колокола" Павел Петрович Бобин, журналист Валерий Николаевич Верхоглядов, ветеран труда Алексей Михайлович Варухин, ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Викторович Воронин, ветеран строительной отрасли Павел Евстафиевич Лангуев, ветеран строительной отрасли Иван Андреевич Лысенко, председатель местного отделения ДОСААФ России Дмитрий Иванович Попов и председатель региональной общественной организации инвалидов, больных сахарным диабетом "Карельский диабетический союз" Марина Константиновна Хохольская.

Члены комиссии заслушали представления всех девяти кандидатов, после чего состоялось тайное голосование. В результате победителем стал ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин. За него отдали голоса 9 из 13 присутствовавших членов комиссии. Двое поддержали кандидатуру Алексея Варухина. По одному голосу получили Иван Лысенко и Валерий Верхоглядов.

Протокол заседания комиссии будет представлен главе Петрозаводска Ирине Мирошник для вынесения на ближайшую сессию Петросовета проекта решения о присвоении звания "Почетный гражданин города Петрозаводска" Анатолию Воронину. Окончательное решение примут депутаты.