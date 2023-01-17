Стало известно, кому в Карелии больше всего прибавили зарплату в 2022-м году

А кто при этом пострадал — так, средняя зарплата в сфере науки и образования упала почти вполовину.

Специалисты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали вакансии, открытые в январе 2023 года, и сравнили эти данные с январем 2022 года, выяснив, в каких сферах работодатели предлагают наиболее высокие зарплаты и у кого доход за год изменился сильнее всего.

Больше всего в Карелии зарабатывают представители топ-менеджмента — до 63 200 рублей, автобизнеса — до 60 100 рублей, а также в сфере добычи сырья — до 58 700 рублей.

При этом наибольший прирост за год показали зарплаты в сферах рекламы и PR (+46% до 55 300 рублей), в автобизнесе (+30% до 60 100 рублей), а также в банковской сфере (+23% до 52 900 рублей).

Есть и такие сферы, где доходы серьезно упали. У работников сферы науки и образования средняя зарплата снизилась на 45%, с 49 500 до 27 469 тысяч рублей, у специалистов сферы управления персоналом — на 16%, или на 7 тысяч рублей.