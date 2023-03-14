Стало известно, кому в Карелии готовы платить до 260 тысяч в месяц

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий месяца в республике.

Эксперты сервиса по поиску вакансий hh.ru проанализировали вакансии, предситавленные в Карелии, и составили рейтинг наиболее высокооплачиваемых за минувший месяц, на которые жители республики могут откликнуться даже сейчас.

Самая внушительная зарплата может достаться электромонтажнику — от 260 тысяч рублей на руки. Для этого, правда, надо будет поработать на вахте в Мурманской области.

Главный инженер проекта на строительстве больницы и главный рыбовод могут получить до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в число высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 100 до 180 тысяч рублей вошли водители карьерного самосвала, программист 1С, бетонщик-арматурщик, риэлторы и менеджер продаж бизнесу.