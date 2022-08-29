Стало известно, кому в Карелии за последнее время стали платить почти в два раза больше

Эксперты hh.ru раскрыли сферы деятельности в республике с самым серьезным ростом зарплаты за минувшие два года.

Согласно данным HeadHunter, в 19 из 28 профессиональных сфер рынка труда в Карелии работодатели в течение последних двух лет планомерно поднимали зарплаты. В некоторых из них рост дохода оказался очень значительным.

Самый впечатляющий рост показала зарплата среди специалистов сферы «Страхование» — она увеличилась почти в 2 раза, на 90%, или более чем на 30 тысяч рублей.

В сфере консультирования также наблюдался значительный рост зарплат, до 46%, или более чем на 15 тысяч рублей.

Не обижены оказались и представители высшего менеджмента, их зарплата стала больше на 36%, или на 17 тысяч рублей.

Помимо этих профессий, сильно выросли зарплаты в сфере инсталляции и сервиса, а также в сфере банков и инвестиций.

А вот в сфере науки и образования, фитнеса и салонов и красоты зарплата, напротив, за два года упала более чем на 10%. В самый большой «минус» ушли представители сферы обслуживающего и домашнего персонала: их зарплата сократилась на 33%, став меньше в среднем на 18 тысяч рублей.