Стало известно, кому в Петрозаводске предлагают зарплату от 100 до 160 тысяч рублей

Сервис по поиску работы назвал лучшие вакансии февраля в столице Карелии.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали 19 тысяч вакансий за февраль в разных городах России, в том числе в Петрозаводске.

Самой высокооплачиваемой вакансией в столице Карелии в феврале оказалась вакансия фармацевта. Специалисту в одной из аптечных сетей предлагают от 100 до 160 тысяч рублей.

Кроме того, платить от 60 до 80 тысяч рублей обещают помощнику машиниста электровоза.

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи мог рассчитывать на оплату труда от 65 до 72 тысяч рублей.

От 60 тысяч предложили заведующему производством и технику по обслуживанию производственного оборудования.

В целом в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий Петрозаводска в феврале — предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.