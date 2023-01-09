Стало известно, кому в Петрозаводске предлагают зарплату от 300 тысяч рублей

Специалисты сервиса интернет-рекрутинга привели самые высокооплачиваемые вакансии в карельской столице.
Эксперты сервиса hh.ru в результате мониторинга вакансий выяснили, какую зарплату готовы предоставить наиболее востребованным специалистам в Петрозаводске.
Характерно, что в топ самых высокооплачиваемых вакансий попали исключительно варианты работы в других регионах.
Так, больше всего готовы платить врачу-офтальмологу/офтальмохирургу в одной из клиник соседнего региона. Специалисту предлагают от 300 тысяч рублей в месяц на руки.
Менеджер по лизингу может получить от 200 тысяч рублей на руки.
До 175 тысяч рублей предлагают водителю категории С, Е.
Инженеру КИПиА и горному мастеру потенциальные работодатели готовы платить менее 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно, в каких районах Петрозаводска в нынешнем году проще всего найти работу.
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