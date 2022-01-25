Стало известно, кто больше всего предан своей профессии

Самыми недовольными профессиональным выбором оказались экономисты.

Исследовательский центр крупнейшего российского рекрутингового портала Superjob выяснил у граждан страны, кто больше всего предан своей профессии. В опросе, который прошел в январе во всех федеральных округах, приняли участие 4800 представителей 24 наиболее распространенных профессиональных групп.

Как показали результаты исследования, бессменным лидером рейтинга специалистов, наиболее преданных своему призванию, являются архитекторы: 83% современных зодчих не променяли бы свою специальность ни на какую другую. На втором месте с небольшим отставанием оказались программисты: 82% из них подтвердили бы свое решение о выборе профессии.

Между тем на последнюю строку рейтинга наиболее преданных своей профессии специалистов, попали экономисты. Среди них лишь 45% выбрали бы свою профессию вновь.