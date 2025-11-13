Трассу «Фонтаны» в зимний сезон вновь будут укатывать тяжелой техникой

Трассу «Фонтаны» зимой будут обслуживать сотрудники Центра спортивной подготовки с ратраком.
На трассу «Фонтаны» в этом сезоне вновь выйдет тяжелая техника - ратрак. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась, уточнили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК.
— Как мы все знаем недавно завершилось строительство нового «Курганского моста», который соединяет две основные лыжные трассы в Петрозаводске и сегодня мы вместе с руководством Центра спортивной подготовки договорились о возобновлении подготовки лыжной трассы «Фонтаны», тяжелой техникой/ратраком к каждым выходным на весь зимний период, — говорится в сообщении.
Правда, ратрак будет укатывать трассу только до развилки, дольше будет идти снегоход, поскольку участки до первого и второго фонтанов узкие, они не позволяют проехать туда тяжелой технике. Возможно будут использовать небольшой ратрак. Этот вопрос пока прорабатывается.
Напомним, сейчас трассу готовят к сезону. Там прошло несколько субботников. Участники убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также начали ремонт «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра. В планах установить семейные качели на 6-7 человек.
До открытия фестиваля «Зиние фонтаны» остается меньше месяца. Он откроется 7 декабря.