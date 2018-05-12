Стало известно, кто будет ремонтировать дороги в Петрозаводске этим летом

Определился победитель аукциона на ремонт дорог Петрозаводска в 2018 году.

Администрация Петрозаводска подвела итоги электронного аукциона на проведение ремонта дорог в летний сезон 2018 года. В торгах приняли участие три компании, победителем признали ООО "Онегодорстрой". Это предприятие должно будет выполнить ремонт на площади более чем в 15 тысяч квадратных метров. На восстановление поврежденных участков асфальтобетонного покрытия предусмотрено около 20 миллионов рублей. Работы начнутся в ближайшее время.



"На основании поступивших от надзорных органов предписаний, а также с учетом обращений граждан, специалисты администрации формируют список мест для проведения ремонтных работ", - сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта города Андрей Бекелев.

Напомним, в конце апреля сотрудники городского комитета ЖКХ совместно с представителем ООО "Онегодорстрой" проверили эксплуатационное состояние участков улично-дорожной сети, отремонтированных этой компанией в 2017 году. Серьезных повреждений не выявлено, зафиксированы незначительные недостатки, которые подрядчик обязуется устранить в установленные сроки.