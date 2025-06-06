Стало известно, кто будет строить детсад и культурные центры в Карелии

Власти полностью уверены в выбранных подрядчиках.

Строительство новых социальных объектов в Карели доверили местным компаниям «КСМ» и «Аврора». Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-премьер правительства республики по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов.

По его словам, компания КСМ построит детский сад в Сортавале. Строительством центров культурного развития в Хийтоле и Лахденпохье займется компания «Аврора».

– Компания «КСМ» в представлении не нуждается. «Аврора» сейчас занимается общестроительными работами на Хирургическом корпусе в Петрозаводске, проявила себя положительно, – сказал Виктор Россыпнов.

Он отметил, что власти учли ошибки прошлых лет и теперь тщательнее отбирают подрядчиков для строительства социальных объектов. Принимаются меры, чтобы не допускать случаев, когда на объекты федеральной целевой программы заявлялись компании «с письменным столом и ручкой».

Ранее глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что будет в этих новых объектах.