Стало известно, кто достроит детский сад на Ключевском шоссе в Петрозаводске

Власти Карелии нашли нового подрядчика «юбилейному долгострою» за 37,6 миллиона рублей.

Строительством детского сада на Ключевском шоссе в Петрозаводске займется карельская компания «Карелстроймеханизация». Она оказалась единственным участником аукциона на завершение работ, объявленного республиканским Управлением капитального строительства в конце января.

Напомним, этот объект был включен в Федеральную программу развития Карелии до 2020 года, и его планировалось сдать к столетию республики. Однако новый детсад в карельской столице не появился ни к юбилею, ни в прошлом году, и в январе республиканские власти расторгли контракт с прежним подрядчиком – московской компанией «Техэксперт», которая сорвала сроки сдачи работ.

На завершение «юбилейного долгостроя» выделено более 37,6 миллиона рублей. В эту стоимость включены внутренняя отделка здания, монтаж окон, установка систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, заказчик предусмотрел часть средств на «непредвиденные работы и затраты».

Сроком действия нового контракта указано 31 декабря 2022 года, но после этой даты в конкурсной документации дана приписка: «или до полного исполнения сторонами своих обязательств».