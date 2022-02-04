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Стало известно, кто достроит детский сад на Ключевском шоссе в Петрозаводске

Новости. Экономика
17:12, 08 Февраля 2022
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Власти Карелии нашли нового подрядчика «юбилейному долгострою» за 37,6 миллиона рублей.

Строительством детского сада на Ключевском шоссе в Петрозаводске займется карельская компания «Карелстроймеханизация». Она оказалась единственным участником аукциона на завершение работ, объявленного республиканским Управлением капитального строительства в конце января.  

Напомним, этот объект был включен в Федеральную программу развития Карелии до 2020 года, и его планировалось сдать к столетию республики. Однако новый детсад в карельской столице не появился ни к юбилею, ни в прошлом году, и в январе республиканские власти расторгли контракт с прежним подрядчиком – московской  компанией «Техэксперт», которая сорвала сроки сдачи работ.

На завершение «юбилейного долгостроя» выделено более 37,6 миллиона рублей. В эту стоимость включены внутренняя отделка здания, монтаж окон, установка систем вентиляции, водоснабжения и канализации. Кроме того, заказчик предусмотрел часть средств на «непредвиденные работы и затраты».    

Сроком действия нового контракта указано 31 декабря 2022 года, но после этой даты в конкурсной документации дана приписка: «или до полного исполнения сторонами своих обязательств».

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Комментарии

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zanoza
2022-02-08 17:49:41
Ну а кому же достраивать, если ни "КСМ", это уже традиция, однако.
Клещ
2022-02-08 17:42:20
Хуже нет, как за кем то доделывать и по факту переделывать. Будет "незначительное" увеличение бюджета) Но КСМ сможет).
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