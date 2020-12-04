Стало известно, кто хочет стоить мусороперерабатывающий завод в Прионежье

Строительством мусороперерабатывающего комплекса и полигона для захоронения отходов в районе Орзеги в Карелии заинтересовалась дочерняя фирма чешской компании.

Заключить концессионное соглашение республиканским властям предлижило ООО "МЦЕ Инвест Рус". Это дочерняя фирма чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл", которая владеет 51% уставного капитала общества. Другие 49% принадлежат физическому лицу Ксении Ненашевой, а общий уставный капитал фирмы составляет 363 миллиона рублей.

Чего хотят от инвесторов власти Карелии, читайте в статье "Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора".