Стало известно, кто и когда построит новый мост между Ондозером и Ругозером

Определен подрядчик по ремонту моста в Муезерском районе Карелии.

Ремонт будет проводиться за счёт средств регионального бюджета в рамках госпрограммы Карелии «Развитие транспортной системы». Подрядчик определен, им выступает Кондопожское ДРСУ. Об этом сообщили в Минтрансе Карелии.

На сегодняшний день, на мосту введены ограничения для транспорта весом более 3 тонн. Будет прорабатываться вопрос о выполнении работ с опережением графика производства, установленным в соответствии с госконтрактом. В следующем году начнутся работы по замене аварийной деревянной переправы на современный металло-деревянный мост, соответствующий нормативным требованиям. Это обеспечит безопасное и полноценное движение для местных жителей.

Напомним, аварийная переправа находится на единственной дороге, связывающей Ондозеро и Ругозеро. Для жителей Ондозеро мост необходим, здесь проживает порядка 50 человек, в основном только пенсионеры. Ранее местные жители не раз жаловались на непригодное состояние моста. Деревянные конструкции разрушаются, опоры стянуты проволоками. В случае обрушения моста граждане могут оказаться в изоляции и лишиться возможности посещать социально значимые объекты. В ситуацию вмешался Следком России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку.